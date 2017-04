Je kleine spruit en trouwe viervoeter dan toch een goede combo?

Door: Charlotte Dierckx

Bron: Marie Claire, UAlberta

Onderzoekers spraken elkaar lang tegen, maar nu is de kogel door de kerk. Ouders die binnenkort een kindje verwachten mogen op twee oren slapen, de aanwezigheid van jullie harige vriend zal de gezondheid van jullie kind alleen maar ten goede komen.

Ruminococcus en Oscillospira?

Oké, we geven toe dat ook wij voor die bizarre termen even Google moesten raadplegen. Maar nog belangrijker dan wat het is (het zijn trouwens bacterieën), is wat het doet met je kersverse spruit.



Het onderzoek toonde aan dat kinderen die tijdens de zwangerschap en vlak na de geboorte in contact kwamen met die specifieke bacteriën bij huisdieren gezegend waren met een betere darmgezondheid. Door een overvloed aan die goede bacterieën loopt je mini-me in de eerste levensjaren minder kans op allergieën en obesitas. 70% van de onderzochte kinderen groeide op in het bijzijn van een hond. Je zou voor minder een trouwe viervoeter aan jullie gezinnetje toevoegen!