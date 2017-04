Deze work-out kan je gewoon in een deuropening doen

Door: ND

Geen tijd om naar de sportschool te gaan? Dat is voor deze work-out geen excuus. Een deuropening (!) is het enige wat je nodig hebt om deze zes spieroefeningen uit te voeren. Ideaal voor wie op een drukke dag toch even tussendoor de spieren wil aanspannen.

Oefening 1: arm press © FM 21-20: Physical Readiness Training. Ga in de deuropening staan met je benen wijd. Breng je armen naar boven en duw tegen de bovenkant van het deurkader. Herhaal drie keer, waarbij je telkens net iets meer kracht gebruikt voor een maximale spiercontractie.

Oefening 2: leg press © FM 21-20: Physical Readiness Training. Ga in het deurgat staan met je armen gestrekt tegen de bovenkant van het deurkader. Buig je knieën en duw nu hard naar beneden met je beenspieren. Herhaal drie keer. Ben je niet al te groot? Dan heb je misschien iets nodig om te staan, zodat je handen het deurkader kunnen raken en je knieën toch gebogen blijven.

Oefening 3: side press © FM 21-20: Physical Readiness Training. Ga staan met je benen wijd open en plaats je handen langs beide kanten aan de zijkanten van het deurkader. Je handpalmen zijn op schouderhoogte en wijzen naar buiten. Duw nu met beide handen hard tegen de zijkant van het deurkader. Herhaal drie keer, waarbij je telkens wat harder duwt.

Oefening 4: lateral raise © FM 21-20: Physical Readiness Training. Ga met de benen wijd in de deuropening staan, en breng je armen eerst langs je lichaam. Duw dan vanop die hoogte met je armen tegen de zijkanten van de deuropening, met de handpalmen naar binnen en de rug van je hand tegen de zijkanten van de opening. Herhaal drie keer, waarbij je telkens wat harder duwt.

Oefening 5: neck press © FM 21-20: Physical Readiness Training. Ga in de andere richting in de deuropening staan, zodat je je voorhoofd tegen één van de zijkanten van de deuropening kan duwen. Hou je handen vast achter je rug. Gebruik je nekspieren om hard met je hoofd tegen het deurkader te duwen. Herhaal drie keer.