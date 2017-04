Aan het trainen voor de 10 miles? Sportcoach Hélène geeft tips

© thinkstock.

Onder meer de 10 miles en de 20 kilometer door Brussel staan binnenkort weer voor de deur, en wie van plan is om daar aan te deel te nemen is in het beste geval al een tijdje aan het trainen. Even een extra duwtje in de rug nodig? Running Coach Hélène Allard gaf ons tijdens een rondje lopen in het Jubelpark een paar bruikbare tips.

Sportcoach Hélène Allard heeft al een paar halve en hele marathons op haar palmares staan, waaronder die van Brussel, Madrid, Venetië en Hanoi. Nu richt ze zich meer op de korte afstand in de atletiek - 400 meter tot 5 kilometer - en geeft haar passie door aan andere lopers als sport & running coach. Lees ook Geen reggae, wel metal: de beste muziek om te lopen

Is de nieuwe loopschoen van Nike oneerlijke concurrentie?

Een halve maat groter "Een goed trainingsschema bestaat uit drie loopsessies per week," legt Hélène ons uit. "Daartussen las je rustdagen in zodat je lichaam kan herstellen. Ik doe meestal één training met hoge intensiteit, een tweede training met lage intensiteit en tot slot een intervaltraining." Maar een goede loopsessie begint nog voor je de deur uitgaat: met een degelijk paar loopschoenen. "Je kiest ze best een halve maat groter dan je gewone schoenmaat. Ook je gewicht, de vorm van je voet, de grip van de zool en waar je gewend bent te lopen zijn belangrijk. Als je regelmatig loopt, laat jij je best adviseren in een gespecialiseerde winkel voor een paar schoenen dat bij jou past."

De juiste ademhaling Adem drie à vier stappen in, en ook drie à vier stappen weer uit Running coach Hélène Allard Klaar om te vertrekken? In plaats van halsoverkop te beginnen lopen, focus je beter eerst even op je ademhaling. "Ik begin een training altijd door eerst al wandelen een paar keer diep in en uit te ademen," legt Hélène uit. "Blaas je buik op als een ballon wanneer je inademt, en trek je buik weer in als je uitademt. Begin je met lopen, dan is het belangrijk om een ademhalingsritme te vinden. Probeer om drie à vier stappen in te ademen, en ook drie à vier stappen weer uit te ademen. Krijg je het moeilijk tijdens het lopen, dan kan dat ademhalingsritme een houvast bieden." The parc was definitely my office today! Thank you, glorious coachees! I ended this lovely spring day with J&WO #52! Runforfit offers also private coaching and tailor made running programs ---> check it out on www.runforfit.be ! ‍♀️☀#running #runforfit #jogg #workout #passion #parc #lucky #brussels #courage #dowhatyourgoodat #motivationalquotes 38 Likes, 2 Comments - Hélène Allard - Running Coach (@runforfit.be) on Instagram: "The parc was definitely my office today! Thank you, glorious coachees! I ended this lovely spring..."

Armen en voeten Probeer eerst het voorste deel van je voet neer te zetten, en daarna pas de achterkant Running coach Hélène Allard "Wat ik vaak fout zie bij lopers, is dat ze hun armen niet juist gebruiken. Als je ze op de goede manier inzet, kunnen ze je nog beter vooruit helpen. Hou de binnenkant van je ellebogen in een rechte hoek, en laat je armen actief mee naar voren en achteren bewegen. Zorg er voor dat je bovenlichaam lichtjes voorovergebogen is. Om je knieën te beschermen is het ook belangrijk dat je voeten niet plat op de grond komen tijdens het lopen. Beginnende lopers zetten meestal eerst hun hiel en daarna pas hun tenen op de grond. Probeer eens het omgekeerde te doen: zet eerst het voorste deel van je voet neer, en daarna pas de achterkant." Een oefening die in het begin best wat concentratie vraagt omdat het onnatuurlijk aanvoelt - zo leert de ervaring ons - maar op termijn zijn vruchten zal afwerpen.