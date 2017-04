Zo kies je een sportclub waar je ook echt naartoe blijft gaan

Door: ND

9/04/17 - 13u30 Bron: The Wall Street Journal

© thinkstock.

Een fitnessabonnement aanschaffen is niet moeilijk. Daar vervolgens ook langer dan een maand gebruik van maken, is een ander paar mouwen. Hoe kies je een sportschool waarbij je makkelijk blijft volhouden om er regelmatig binnen te springen? Dat heeft veel met afstand te maken, zo blijkt uit een rapport waar The Wall Street Journal over bericht.

De gemiddelde sportclubbezoeker - dat wil zeggen: iemand die ook effectief gaat, en niet voor de schijn een lidkaart in zijn portefeuille heeft zitten - woont op minder dan 6,4 kilometer afstand van zijn club. Volgens een rapport van het Amerikaanse onderzoeksbureau Dstillery is die 6,4 kilometer een belangrijk breekpunt. Leden van een club die zich 6,4 kilometer of minder moet verplaatsen om te gaan sporten, gaan gemiddeld vijf keer per maand fitnessen, zo blijkt uit de ondervraging. Wie een grotere afstand moet afleggen, gaat gemiddeld één keer per maand. Lees ook Goed voornemen doen lukken? Begin in de lente

5 tips om meer kcal te verbranden bij élke workout

Geld als motivator Een kleine uitzondering op de regel: zijn de sportclubs redelijk exclusief of bieden ze speciale diensten aan, dan kan de afstand ook groter zijn. Voor een oerdegelijke service zijn mensen wel bereid om meerdere kilometers af te leggen voor ze zich in het zweet kunnen werken. Een mogelijke verklaring daarvoor is dat we dat dure abonnementsgeld niet zomaar in de vuilnisbak willen gooien door nooit te gaan sporten.