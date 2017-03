Kankerpatiënte overlijdt aan hartfalen na bevalling tweeling

Sanne Riepema

26/03/17 - 09u34 Bron: The Huffington Post

© Inside Edition.

Jamie Snider hoorde tijdens haar zwangerschap dat de baarmoederhalskanker terug was. De vrouw vocht voor haar eigen leven en dat van haar tweeling. Een dag na hun geboorte overleed ze aan een hartinfarct. Dat schrijft The Huffington Post.

Camila en Nico werden tien dagen geleden na 33 weken geboren en wogen slechts 1,5 kilogram. Tijdens haar zwangerschap kreeg Jamie chemotherapie om de teruggekeerde baarmoederhalskanker, in een ver gevorderd stadium, te bestrijden. De Amerikaanse uit Californië had de ziekte eerder overwonnen en moest daarvoor een eierstok opgeven.



,,Ze kreeg te horen dat de kanker terug was toen ze zwanger was en deed er alles aan om er tegen te vechten'', aldus haar broer Chris Snider op de regionale zender KGO-TV. ,,Artsen konden haar niet te veel chemo geven, want dat zou slecht zijn voor de groei van haar baby's. Jamie verzekerde zich ervan dat de tweeling het zou overleven en gaf haar leven ervoor.''



Jamie kreeg vlak voor de keizersnede te horen dat ze kanker voor de tweede keer had overwonnen. Ze beviel van een kerngezonde tweeling. Om er zeker van te zijn dat ze nog lang van haar gezin kan genieten, liet ze haar baarmoeder verwijderen. Een dag later sloeg het noodlot toe. Jamie overleed aan hartfalen. ,,Gelukkig heeft ze de tweeling wel even gezien en vastgehouden,'' vertelt haar vriendin Larina Campanile.



De tweeling is opgevangen door de familie van Jamie, maar zal binnenkort naar haar vader in New Hampshire gaan. Volgende week donderdag wordt Jamie begraven.