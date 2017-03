Vrouw (34) achter 'terminaal geweldige' blog overleden aan kanker

Door: redactie

Na een jarenlange strijd tegen kanker, is de 34-jarige Australische blogster Lisa Magill afgelopen zaterdag overleden. De vrouw hield een openhartig blog bij over haar ziekte: 'Terminally Fabulous', ofwel 'Terminaal Fabuleus', waarop ze op rauwe, ontroerende wijze en met een vleugje humor verslag deed van haar ziekteproces.

Lisa en haar moeder klaar om naar de Melbourne Cup te gaan. © Facebook.

Vlak na haar dertigste verjaardag in 2012 kreeg Lisa de fatale diagnose: een kwaadaardige tumor op haar maagwand. De vrouw ging onder het mes en volgde vijf chemokuren. Ze vocht zich een weg terug, maar in september 2013 bleek dat de kanker toch terug was. De vraag werd nu hoe ze haar leven nog zo lang mogelijk zou kunnen rekken. Pas laat in haar ziekteproces, in februari vorig jaar, begon Lisa met het schrijven van haar blog. "Ik hoor al jaren van mensen dat ik mijn gedachten op papier moet zetten. Ik dacht heel lang dat het te laat was, maar na bijna vier jaar ver in mijn strijd dacht ik, waarom begin ik niet gewoon nu?", begon ze op haar inmiddels veelgelezen blog.



Droom

De blog bracht haar meer dan alleen een plek om alles van zich af te schrijven, het gaf haar vorig jaar ook de felbegeerde toegang tot de Melbourne Cup, haar ultieme droom. "Mijn blog beschrijft mijn dagelijks leven terwijl ik langzaam sterf aan terminale kanker. Ik was een hardwerkende, onafhankelijke 34-jarige vrouw. Nu ben ik een terminale kankerpatiënt wiens ouders haar om de beurt een kontinjectie moeten geven", klinkt het wrang. "Een paar weken geleden dacht ik dan ook: wat kan mij het schelen, ik veel meegemaakt, deze ziekte heeft me veel geld gekost, ik hoef geen keukenrenovatie of een nieuwe auto, maar ik heb altijd gedroomd om eens naar de Emirates Marquee te gaan. Dus deed ik wat ik altijd zei dat ik nooit zou doen: ik vroeg via m'n blog om hulp om naar de Cup te gaan. En ja hoor, binnen een paar uur was het raak!"



Trouw

De uitnodigingen en aanbiedingen voor kleren en pruiken overspoelden Lisa, die uiteindelijk met haar moeder naar het high society evenement trok in een door Emirates aangeboden vlucht. "Het was fantastisch! Andere meisjes dromen van hun huwelijk, dit was mijn trouw!", schreef ze enthousiast na het bezoek. "Het was het waard om de volgende dag overal pijn te hebben en mijn rolstoel te moeten gebruiken. Zolang mijn goede vriend Magere Hein niet besluit me op mijn schouder te tikken voor november 2017 en iemand me wil uitnodigen, ben ik graag je +1", schreef Lisa enthousiast.



Helaas is 'Magere Hein' toch al langs gekomen. Lisa Magill stierf afgelopen zaterdag in haar slaap, omringd door familie en vrienden.



Lisa's blog is hier te vinden.