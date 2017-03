Zeven op de tien Vlaamse jongeren hebben last van oorsuizingen

Door: redactie

4/03/17 - 06u34 Bron: Belga

© thinkstock.

Maar liefst 68,5 procent van de Vlamingen tussen de 18 en 30 jaar heeft al last gehad van gefluit, gesuis, getuut of gezoem in de oren. Bij één op de twintig is die zogenaamde tinnitus zelfs chronisch. Dat is vooral het gevolg van luide muziek in clubs of tijdens concerten, schrijven de kranten Mediahuis op gezag van een studie van de Universiteit Gent bij 517 jongeren tussen 18 en 30 jaar.