Kan groene thee en sport echt je metabolisme 'boosten'? Dokters zochten het uit

Door:

23/02/17 - 15u00 Bron: The Huffington Post, BBC Door: Nina Dillen 23/02/17 - 15u00 Bron: The Huffington Post, BBC

© thinkstock.

Een razendsnel metabolisme dat die zak chips even snel weer wegwerkt als je hem hebt opgegeten, we zouden er natuurlijk graag voor tekenen. Van bepaalde dingen zoals groene thee, koud water drinken en krachtoefeningen wordt gezegd dat ze je stofwisseling kunnen versnellen waardoor je calorieën vlugger verbrandt, maar is dat wel zo? BBC zocht het uit, en liet enkele dokters hun licht erover schijnen.

Wat betekent 'metabolisme' eigenlijk? Je basismetabolisme is vooral genetisch bepaald. Daarnaast is er invloed door externe factoren zoals hoeveel spieren je hebt en hoeveel je beweegt. Je metabolisme of stofwisseling bestaat uit verschillende onderdelen. Ten eerste is er jouw metabolisme in rust, wat simpelweg de energie is die je gebruikt om in leven te blijven. Je gebruikt energie voor je vertering en om je hart en brein te laten werken. Dat is het basismetabolisme, dat iedereen van nature heeft. Hoe snel dat basismetabolisme gaat, is vooral genetisch bepaald. Daarnaast wordt ieders metabolisme beïnvloed door externe factoren zoals hoeveel spieren je hebt en hoeveel je beweegt. Niet alleen sporten speelt daarbij een rol, maar ook slapen, eten, de trap op wandelen, in de tuin werken enzovoort.

Je metabolisme boosten Wie zijn metabolisme wil 'boosten', versnelt het proces waarbij energie verbruikt wordt. Voor wie wat kilo's wil kwijtspelen is dat een interessant gegeven. Vandaar dat bij dieet- of sporttips aan bepaalde voedingsmiddelen of sporten vaak een 'metabolismeboostende' eigenschappen worden toegeschreven. Groene thee, ijskoud water en spieroefeningen zijn daar drie voorbeelden van, die de dokters uit BBC eens van naderbij wilden bestuderen. Van koud water wordt beweerd dat het je metabolisme boost, omdat je energie nodig zou hebben om het vocht op lichaamstemperatuur te krijgen bij het verwerken ervan. © thinkstock.

Niet significant Eén vrouw verloor bijna 2 kilo en versnelde haar metabolisme met 20% door veel koud water te drinken. De dokters selecteerden een hoop proefpersonen, en deelden die in drie groepen om zes weken lang aan de slag te gaan met respectievelijk groene thee, koud water en minstens één uur per week spieroefeningen, met dit resultaat: "We ontdekten dat sommige proefpersonen uit de groep effectief gewicht verloren en hun metabolisme konden opkrikken. Maar het verschil bleek niet significant binnen de hele groep," legt presentator Mosley uit. "Zo was er een vrouw die bijna 2 kilo verloor en haar metabolisme met 20% versneld zag door veel koud water te drinken. Maar over het algemeen in de hele groep was er geen significant verschil merkbaar."

Veel individueel verschil In de groep die intensief spieroefeningen deed, nam bij 6 van de 9 proefpersonen de spiermassa toe. Meer spieren zorgt er effectief voor dat je meer calorieën verbrand. Maar bij 3 van hen was dat niet het geval. "Dat is op zich logisch, omdat niet iedereen hetzelfde reageert op sport," aldus Mosley. "Door genetische verschillen is er heel veel individueel verschil op hoe we reageren op bepaalde triggers, waardoor je metabolisme boosten heel moeilijk blijkt." Meer spiermassa zorgt ervoor dat je meer calorieën verbrandt. © thinkstock.