21/02/17

Obesitas bij kinderen is sterk genetisch bepaald. Kinderen erven het overgewicht voor meer dan de helft van hun ouders, blijkt uit een Britse studie.

Onderzoekers van de Universiteit van Sussex stelden vast dat een kind 35 tot 40 procent van zijn BMI van zijn ouders erft. De body mass index of BMI geeft de verhouding aan tussen de hoogte en het gewicht van het menselijk lichaam en is zo een aanwijzing voor de hoeveelheid vet die zich in het lichaam opstapelt.



De meest obese kinderen erven zelfs 55 tot 60 procent van hun BMI van hun ouders. Of hoe de aandoening sterk genetisch bepaald is.



Hoe dikker, hoe meer geërfd

De vader en de moeder zijn elk verantwoordelijk voor ongeveer de helft van het geërfde BMI. En hoe dunner het kind, hoe minder BMI het van zijn ouders erft, hoe dikker het kind, hoe meer het erft.



De onderzoekers analyseerden gegevens van honderdduizend kinderen en hun ouders in zes landen: Groot-Brittannië, de VS, China, Indonesië, Spanje en Mexico.



De erfelijkheidspatronen waren in alle zes de onderzochte landen gelijkaardig, zegt hoofdauteur Peter Dolton in Economics and Human Biology. "Ons bewijs komt van data van over de hele wereld, (uit landen) met zeer uiteenlopende patronen voor voeding en overgewicht, van een van de meest obese populaties, de VS, tot twee van de minst obese landen ter wereld, China en Indonesië.



Obesitas doorgeven

"Dit geeft een belangrijk en zeldzaam inzicht in hoe obesitas aan volgende generaties wordt doorgegeven in zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden. We stelden vast dat het proces van intergenerationele overdracht hetzelfde is in de verschillende landen."



Obesitas komt vooral voor in landen met een overaanbod aan calorieën, stelde de Wereldgezondheidsorganisatie twee jaar geleden vast.