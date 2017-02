Salmonella zou wel eens voor doorbraak kunnen zorgen in kankeronderzoek

Koen Van De Sype

Zuid-Koreaanse wetenschappers hebben een genetisch aangepaste vorm van salmonella ontwikkeld die kankercellen aanvalt. Niet alleen doodt de bacterie tumoren en laat ze gezonde cellen met rust, ze geeft het immuunsysteem van ons lichaam ook een boost om tegen de slechte cellen te strijden.

Dat besluit een nieuw onderzoek, geleid door Jin Hai Zheng van de Chonnamuniversiteit. Het werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Science Translational Medicine en gisteren toegelicht op de jaarlijkse meeting van de American Association for the Advancement of Science in Boston.



Voedselvergiftiging

De salmonellabacterie, die vooral bekend is omdat ze voedselvergiftiging veroorzaakt, heeft dus ook goede eigenschappen. Eerste tests op muizen zijn alvast veelbelovend: de gemodificeerde bacteriën reduceerden effectief de omvang van aanwezige darmtumoren. Ze 'markeerden' ook de kwaadaardige cellen, zodat het eigen immuunsysteem ze ook als slecht zag en ging aanvallen.



Niet toxisch

"De aangepaste bacteriën hadden een positief effect bij de muizen en er was geen enkele aanwijzing van toxische bijwerkingen", aldus dokter Zheng.