Tsjechië bant de sigaret uit cafés en restaurants

Door: redactie

14/02/17 - 16u17 Bron: Belga

© kos.

Als één van de laatste rokersbastions van Europa heeft nu ook Tsjechië de sigaret uit cafés en restaurants verbannen. President Milos Zeman, zelf een verstokte kettingroker, heeft de antitabakwet ondertekend, deelde zijn woordvoerder dinsdag mee. Vanaf 31 mei, op de Werelddag zonder tabak, moeten sigaretten aan de ingang van cafés en restaurants gedoofd worden. E-sigaretten blijven volgens het ministerie van Gezondheid wel toegelaten.

Zeman had vooraf aangekondigd dat hij aan zijn presidentieel vetorecht zou verzaken. "Als roker, zeker als kettingroker, zou ik in een belangenconflict verwikkeld geraken", zei het 72-jarige staatshoofd. Een politicus uit de oppositie van de Democratische Burgerpartij (ODS) wil tegen het rookverbod klacht indien bij het Grondwettelijk Hof.



De boetes voor de verkoop van tabak en alcohol aan minderjarigen werden ook verhoogd. In scholen en ziekenhuizen is roken als sinds 2006 verboden.



Een op vier Tsjechen steekt regelmatig een sigaret, sigaar of pijp op. Volgens schattingen sterven jaarlijks rond de 18.000 mensen in het EU-land aan de gevolgen van tabakgebruik.