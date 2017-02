Kankerexpert: "Binnen vijf tot tien jaar is er een medicijn tegen elke kanker"

Bewerkt door: LB

2/02/17 - 13u23 Bron: The Independent

© thinkstock.

Overmorgen is Wereld Kankerdag en er is goed nieuws: volgens één van 's werelds meest gerespecteerde kankerspecialisten zullen dokters binnen vijf tot tien jaar een medicijn kunnen voorschrijven voor elke unieke vorm van kanker. Daardoor zal de vaak dodelijke ziekte geleidelijk veranderen in een chronische maar behandelbare ziekte.

De overlevingskansen na een kankerdiagnose zijn de voorbije 50 jaar enorm gestegen: van een gemiddelde van 24 procent begin de jaren zeventig tot ongeveer 50 procent vandaag. Maar sommige vormen van kanker blijven bijzonder moeilijk te behandelen. Slechts één procent van de patiënten bij wie pancreaskanker wordt vastgesteld en vijf procent van de patiënten met longkanker leeft tien jaar na de diagnose nog.



Ontwikkelingen in erfelijkheidsleer

Naar aanleiding van Wereld Kankerdag sprak de Britse krant The Independent met professor Karol Sikora, voormalig hoofd van het kankerprogramma van de Wereld Gezondheidsorganisatie. Sikora stelt dat nieuwe ontwikkelingen in de genetica ervoor zullen zorgen dat dokters medicijnen kunnen voorschrijven die gericht zijn op individuele kankers. Die medische revolutie zal zich volgens Sikora "binnen vijf tot tien jaar" voltrekken.



"We zullen veel beter kunnen voorspellen welke medicijnen we moeten geven. In de jaren 70 stegen de overlevingskansen bij teelbalkanker tot 98 procent, dus daar kunnen we in wezen van een genezing spreken. Van zodra we de data van het kankergenoom begrijpen, zullen de overlevingskansen enorm toenemen".



"De meeste patiënten zijn in de vijftig of zestig. Als zij nog twintig tot dertig jaar kunnen doorleven, hebben ze een normale levensverwachting".



Hoogste en laagste overlevingskansen

Teelbalkanker heeft de hoogste overlevingskans na tien jaar, gevolgd door huidkanker (89 procent) en prostaatkanker (84 procent). Van de patiënten bij wie borstkanker wordt vastgesteld, leeft 78 procent nog minstens tien jaar. De laagste overlevingskansen bieden pancreaskanker (1 procent), longkanker (5 procent) en slokdarmkanker (12 procent).



Terwijl er vooruitgang werd geboekt bij de meeste vormen van kanker, blijven sommige toch dodelijk. De tienjarige overlevingskansen voor hersenkankers zijn van 6% in de vroege jaren zeventig gestegen tot 14% vandaag, voor slokdarmkanker wordt een stijging van 4 naar 12% opgetekend.