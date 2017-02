Het inspirerende verhaal van 12 ex-kankerpatiënten die elkaar naar de meet van de Zwintriatlon stuwen

(sam)

video Mensen die een zware behandeling tegen kanker hebben ondergaan, kunnen evenveel als anderen. Dat bewijst deze inspirerende reportage van Think-Pink, de nationale borstkankercampagne die zich inzet voor borstkankerpatiënten en hun familie. Het project kwam tot stand door Think-Pink, UZA en AZ Monica.

De organisatie lanceert veel sportieve evenementen en wil zo meer mensen laten bewegen. Dat is immers erg belangrijk en vermindert de kans op borstkanker. Jurgen Vanpraet, de bezieler van Think-Pink, liet daarom het voorbije jaar een professionele cameraploeg het doen en laten volgen van 12 ex-kankerpatiënten die zich aan het voorbereiden waren op de Zwintriatlon. Dat is een kwarttriatlon, met een kilometer zwemmen, 45 kilometer fietsen en tien kilometer lopen.



Zo kon via wetenschappelijke opvolging zwart op wit worden aangetoond dat kankerpatiënten na herstel inderdaad evenveel progressiemarge hebben als niet-kankerpatiënten. De honderden uren videomateriaal werden samengebald tot een hartverwarmend verhaal met de naam 'Tria-Go!'.

"Beste dat me ooit is overkomen" Alle deelnemers werden bijgestaan door een vertrouwenspersoon, een 'buddy'. "Op die bespreking in verband met dit project dacht ik: 'Nee, dit is niks voor mij, hier ga ik niet aan meedoen'", zegt Véronique Mermans. "Katrien zat naast mij en zei: 'Mevrouw, als je zo'n kans krijgt, dat is maar een keer in je leven. Dan moet je die grijpen'. En ik dacht van eigenlijk, waarom niet? En ik heb er nog geen moment spijt van gehad. Het is het beste dat mij ooit is overkomen."





Begeleiding en steun De lotgenoten krijgen niet alleen professionele begeleiding en materiaal, ze vinden ook veel steun bij elkaar. "We vertrekken allemaal samen, maar het is ook de bedoeling dat we allemaal samen aankomen."





Nieuw lichaam Enkele deelnemers en hun partners vertellen welke impact de diagnose op hen had, en hoe het project Tria-Go hielp bij hun revalidatie en de aanvaarding van hun "nieuw lichaam, met nieuwe limieten".





Tia: "Ongelooflijk" "Een overwinning voor onszelf", dat was de deelname aan de Antwerp 10 Miles. "Ik vind het ongelooflijk dat die vrouwen dat doen", zegt ambassadrice Tia Hellebaut.





Steun van minister De trainingen zijn zwaar, maar ze leveren wel resultaat op. In Kortrijk kregen de lopers het gezelschap van minister van Onderwijs Hilde Crevits. Zij kwam van dichtbij in aanraking met de ziekte.





Bijzondere tatoeage 'Stars can't shine without darkness': een deelneemster vertelt de bijzondere betekenis van haar tatoeage.





Eerste keer drie takken Voor een 1/8ste triatlon in Brasschaat gaan de deelnemers voor de eerste keer zwemmen, fietsen én lopen. De start, met "woeste kerels"' die staan te popelen om in het water te duiken, was intimiderend. Maar "het groepsgevoel, dat is enorm." Opmerkelijk: de dames vergeten niet te genieten en schuwen een biertje en een frietje niet.





"Schouderklopke voor mezelf" De Zwintriatlon komt dichterbij, en zenuwen beginnen op te spelen. Véronique staat even stil bij wat ze allemaal al heeft bereikt. "Goed gedaan", en ze geeft zichzelf "een schouderklopke".





Nieuwe vrienden Met de meet in zicht, rijst de vraag: wat erna? Plannen genoeg, zo blijkt.





Aftellen "Jullie hebben nu al bergen verzet", zegt Think-Pink-oprichter en voorzitter Heidi Vansevenant de dag vooraf. De laatste voorbereidingen worden getroffen.





Emotionele D-day De kandidaten spelen het onmogelijke klaar en de emotionele ontlading is groot. "Nooit gedacht dat ik dat kon." Trainer Rudi Frankinouille ziet in hun prestatie het bewijs dat "alles mogelijk is, als je maar wil".