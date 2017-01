Slechte slaper? Gwyneth Paltrow heeft (alweer) de oplossing

© thinkstock.

Wie vannacht meer lag te draaien en te keren dan uurtjes in dromenland doorbracht, spitst maar beter de oren. Zelfverklaard gezondheidsgoeroe Gwyneth Paltrow heeft alweer de oplossing voor ons: doe aan clean sleeping, en al uw slaapproblemen zijn binnenkort een nachtmerrie uit het verleden.

Dat schrijft de Hollywoodster toch in haar boek 'Clean Beauty'. De beste manier om zo gezond mogelijk te leven is om zeven tot acht uur per nacht in dromenland door te brengen, stelt ze. Een fenomeen dat ze 'clean sleeping' noemt. "Slaap speelt een belangrijke rol in je hongergevoel en energieniveau. Ik ben er dan ook van overtuigd dat slaap je eerste prioriteit zou moeten zijn. Nog voor diëten of gezonde voeding,"" zo schrijft ze. "Door slecht te slapen, raken je metabolisme en hormonen van slag, waardoor je sneller aankomt, last krijgt van stemmingswisselingen, je geheugen en andere gezondheidsproblemen."



Gewoon meer slapen, een koud kunstje dus. Al is dat is voor velen helaas nog steeds makkelijker gezegd dan gedaan. Paltrows tips? Vermijd alcohol en vettig eten vlak voor het slapengaan. Probeer drie keer per week een halfuurtje te stoppen en laat alles wat ook maar een beetje stress kan oproepen links liggen voor je onder de wol kruipt. Of draag verwarmde sokken en slaap op een kussensloop met koper erin verwerkt. Eerlijk waar.



Maar is het wel zo eenvoudig?