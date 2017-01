Een maand zonder alcohol?: "Já, je wordt er gezonder van"

Sabine Vermeiren

Een gavere huid, betere nachten, verhoogde concentratie en al gauw een kilo of twee gewichtsverlies: het volstaat om maar één maand alcohol af te zweren om daar de voordelen van te voelen.

Wat misschien maar een druppel op een hete plaat lijkt, maakt straks écht een verschil. Wie één maand alcohol bant uit z'n leven, boekt daarmee forse gezondsheidswinst. Dat is wetenschappelijk bewezen.



Denken we misschien éérst aan onze lever, dan reiken de gevolgen van - pakweg - een maand wijn schrappen bij het avondeten een pak verder. Heel ons lichaam is erbij gebaat. «Het begint al met je gewicht», zegt Marijs Geirnaert, directeur van VAD/De DrugLijn. «Alcohol is enorm calorierijk. Mensen schatten dat vaak fout in, zeker omdat je nooit ergens op een etiket van wijn of bier terugvindt hoeveel calorieën erin zitten.»



Tweede bonus: je slaapt beter. «Alcohol doet je vlotter inslapen maar zorgt voor een lichte, oppervlakkige slaap. Zonder alcohol is je slaap dieper, ben je 's ochtends beter uitgerust en heb je meer energie.»



Drie: je huid. «Alcohol ontneemt vocht aan je lichaam. Je gaat de hele tijd naar toilet en je huid wordt steeds droger. Ban de alcohol en je huid zal mooier en glanzender worden.» Al zit de grootste winst dus bij de lever. Een lever heeft veel functies, maar het orgaan is zo geprogrammeerd dat al die functies bijkomstig worden als er alcohol in het lichaam komt. Álles moet wijken voor de afbraak van alcohol, en dus worden de andere functies - zoals bijvoorbeeld de afbraak van zuren in de spieren - uitgeschakeld. Een maand niet drinken, doet de lever herademen. Het verbetert je weerstand ook en kan ook een gunstig effect hebben op angsten.



Hoe méér alcohol je gewoonlijk drinkt en hoe groter dus de 'shock' is als je in februari afhaakt, hoe groter de gezondheidswinst. Voor matige drinkers zal de gezondheidswinst iets beperkter zijn.



