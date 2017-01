"Kinderspeelgoed gevaarlijker dan seksspeeltjes"

Door: redactie

Seksspeeltjes voor volwassenen bevatten minder schadelijke chemische stoffen dan speelgoed voor kinderen, zo blijkt vandaag uit een Zweeds onderzoek. De studie werd uitgevoerd door het Zweedse overheidsagentschap dat chemische producten controleert.

In 2015 vond deze overheidsinstantie bij een staal van 115 speelgoeditems dat 15 procent ervan verboden chemische stoffen bevatten. In 2016 werd hetzelfde onderzoek uitgevoerd bij seksspeeltjes en daarin werd maar in 2 procent van 44 onderzochte producten schadelijke stoffen aangetroffen.



Onderzoekster Frida Ramström zei aan het persbureau AFP "verbaasd" te zijn door de resultaten. Ze gaf als mogelijke verklaring dat de producenten van de seksspeeltjes zorgvuldiger omgaan met het kiezen van leveranciers van producten. Ze kiezen die leveranciers die zich aan de door Europa opgelegde normen houden. Bij speelgoed ging het vaak om producten die vanuit Azië werden ingevoerd.



De inspectie van de chemische producten benadrukt nog dat de selectie die ze maakten van producten voor hun test niet noodzakelijk representatief is voor de de volledige markt van deze producten.