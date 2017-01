Door: redactie

22/01/17 - 16u09

video

Twee flesjes water, een handdoek en een potlood. Meer heb je volgens K3'tje Klaasje niet nodig om in vorm te blijven. In een work-outvideo die op het YouTube-kanaal van de meidengroep gepost werd, toont de blonde zangeres hoe je thuis zelf fit kan blijven, zoals de K3'tjes. Misschien niet echt iets wat de kinderen onmiddellijk aanspreekt - nochtans krijgt Klaasje in het filmpje hulp van hen - maar eerder de papa's... Het proberen waard.