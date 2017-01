Twee rusthuisbewoners besmet met schurft in Houthalen-Helchteren

Door: redactie

20/01/17 - 17u57 Bron: Eigen berichtgeving

In woonzorgcentrum Vinkenhof in Houthalen zijn twee gevallen van schurft, de besmettelijke huidaandoening scabiës, ontdekt.

Dinsdag werden de symptomen bij de eerste bewoner vastgesteld. Die verbleef nog maar een week in het rusthuis en heeft de aandoening mogelijk elders opgedaan. Woensdag volgde nog een tweede besmet geval. Sindsdien zijn er geen meer bijgekomen en lijkt de situatie onder controle.



Crisisteam

Het rusthuis stelde meteen een crisisteam samen waarin onder meer mensen van het Agentschap Zorg en Gezondheid en de OCMW-voorzitter Mustafa Aytar (sp.a) zitten. "Met het crisisteam hebben we meteen een actieplan opgesteld om de besmetting te lijf te gaan", zegt directeur Rob Geurts van het woonzorgcentrum Vinkenhof. "Zo werden de kamers gereinigd en de bewoners en personeel behandeld met een zalf."



Onder controle

Woensdag werd een tweede besmetting vastgesteld. "Dat gebeurde bij een bewoner, die dicht bij de eerste bewoner zit", weet Geurts. "We hebben onmiddellijk de perimeter groter gemaakt en alle bewoners en personeel dat contact heeft gehad met de besmette bewoners, behandeld. Zij kregen ook richtlijnen in verband het wassen van de kledij en het linnen. Sindsdien zijn er geen gevallen meer bijgekomen. Voorlopig lijkt de besmetting onder controle."