Wil je die feestkilo's kwijt? Dit zijn de beste en slechtste diëten

Het DASH-dieet werd voor het zevende jaar op rij verkozen tot het beste dieet. De slechtste strategie om gewicht te verliezen is het trendy Whole30. Dat raadt aan heel veel voedingsgroepen te schrappen. Niet haalbaar wegens te strikt, menen experts.

DASH is een eetpatroon dat zich concentreert op het verlagen van de bloeddruk gebaseerd op volkorenproducten, fruit en groenten. Het Amerikaanse Nationale hart-, long- en bloedinstituut ontwikkelde dit dieet om patiënten met een hoge bloeddruk te helpen. Het Amerikaanse mediabedrijf U.S. News and World Reportl liet experts 38 verschillende dieetplannen beoordelen. Ze hielden rekening met verschillende factoren als de haalbaarheid om het vol te houden, de kans op daadwerkelijk gewichtsverlies op korte en lange termijn, de bescherming tegen hartziekten en diabetes.



Levensstijl veranderen

Na het DASH-dieet, komt het mediterraan dieet wat vooral focust op fruit, groenten en volkorenproducten. Ook beperkt het de consumptie van alcohol. De derde plaats is voor MIND, wat elementen van bovenstaande diëten combineert. Het doel ervan is de hersenen gezond te houden. Wat deze eetpatronen zo succesvol maakt? Dat volgers hun levensstijl omsmijten door gezondere keuzes te maken, porties te beperken en meer te bewegen. Weight Watchers deelt de eerste plaats in de lijst van de beste commerciële diëten, maar doet het ook erg goed in de rangschikking van de beste manieren om snel kilo's kwijt te raken.



De slechtste diëten

Whole30 kreeg de prijs van het slechtste dieet. Hierbij volg je een programma van één maand waarin je geen peulvruchten, granen, zuivel, alcohol, verwerkt voedsel en toegevoegde suikers mag eten. Volgens Angela Haupt, redactrice bij U.S. News and World Report, is dit dieet erg strikt. Andere diëten waar je je beter niet aan waagt zijn Dukan en Paleo. Dat eerste beperkt zich hoofdzakelijk tot magere proteïne als kip en vis en schrapt de meeste koolhydraten. Het is erg moeilijk om dit op lange termijn vol te houden. De mensen achter het Paleodieet zeggen dat ze de manier gevonden hebben om af te vallen zonder op calorieopname te beknibbelen. Hun geheim? Veel vezels en proteïne eten, net zoals de holbewoners. Klinkt makkelijk, maar dat is het niet volgens de voedingsexperts.



De voedingsspecialisten willen benadrukken dat er wel gezonde manieren zijn om slank te worden en te blijven: "Volg een dieet dat niet te strikt is en je op lange termijn kan volhouden. Het is belangrijk de rest van je leven gezond te blijven eten om te vermijden dat je gaat jojoën. Minder suiker, zout en verwerkte koolhydraten op het menu is nooit een slecht idee.