Dit zijn de beste workoutnummers (volgens Spotify)

Een duwtje in de rug nodig als je tong tegen je schoenen hangt halverwege je workout? Dan werkt niets zo goed als een stevige beat. En Spotify heeft dan lekker handig al een lijst opgesteld van de beste workoutnummers.

De muziekstreamingsdienst dook in zijn afspeelcijfers en stelde een lijst samen van de populairste workoutnummers van het afgelopen jaar. En wat blijkt: mensen luisteren graag naar onder meer Rihanna, Drake en Kanye West als aan hun conditie werken. Maar op de eerste plaats staat toepasselijk Eminem met 'Till I Collapse'.



1. Eminem - Till I Collapse

2. Kanye West - POWER

3. Drake - Jumpman

4. The Chainsmokers - Closer

5. Calvin Harris- This is What You Came For

6. Rihanna - Work

7. Sia - Cheap Thrills

8. The Weeknd - Starboy

9. Beyoncé - 7/11

10. David Guetta - Hey Mama