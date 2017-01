"Vitaminen wegen niet op tegen de kracht van daglicht"

Door: ND

Ook het gevoel dat je nood hebt aan extra vitaminen, op koude en gure dagen als deze? Vergeet een voorraad vitaminepillen, maar ga eens wat vaker naar buiten. "Zelfs als het buiten grauw en bewolkt is, is natuurlijk licht onvervangbaar," legt Gemma Venhuizen uit in de Nederlandse krant Het Parool. Zij schreef een boek over hoe licht ons leven beïnvloedt.

Winterdipje? Trek dan eens wat vaker het daglicht in. In het boek "Licht - De invloed op lichaam en geest" omschrijft Gemma Venhuizen uitgebreid hoe belangrijk daglicht voor ons is: "Met medicijnen en lampen valt er niet op te werken tegen de voordelen van daglicht," legt ze uit aan de Nederlandse krant Het Parool. "Op een heldere dag is het licht buiten honderdduizend lux, met sluierbewolking is dat nog steeds tienduizend lux.De hoeveelheid licht op een kantoor is vijfhonderd lux, in een gemiddeld huis tweehonderd. De hoeveelheid die je buiten opdoet, is dus vele malen groter dan wat je via lamplicht opdoet." Lees ook SOS winterkwaaltjes: hoe ongezond is de koude echt?

Helpt vitamine C verkoudheid en griep voorkomen?

Hoe licht ook lichter doet eten Licht is niet alleen belangrijk voor onze productiviteit, het geeft ons ook energie, beïnvloedt je humeur, zorgt ervoor dat we 's avonds beter inslapen én het helpt ook om gezonde keuzes te maken, weet Venhuizen. "Uit onderzoek is gebleken dat in goed verlichte ruimtes mensen vaker kiezen voor wit vlees, vis en groenten en minder vaak voor rood vlees. Bij dimlicht kozen deelnemers sneller voor gefrituurde gerechten en zoete toetjes, en kregen ze gemiddeld bijna veertig procent meer calorieën binnen. Daar staat tegenover dat je bij gedempt licht minder eet, en langzamer." Idealiter kies en bereid je je maaltijd bij helder licht, en eet je het op bij een gedempter licht.