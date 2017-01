Ook tandarts wil meer aanrekenen

ISOLDE VAN DEN EYNDE

19/01/17 - 05u00

Ook voor een tandartsbezoek dreigt u binnenkort dieper in de buidel te moeten tasten. Sinds 1 januari is er geen akkoord meer dat de vaste tarieven bepaalt. De Vlaamse Beroepsvereniging voor Tandartsen roept haar leden op de erelonen met 3 tot 5% te verhogen.

Net als de huisdokters en de kinesisten sluiten de tandartsen en ziekenfondsen met het RIZIV elke twee jaar een akkoord over de erelonen. Maar net als bij hun collega's lopen die onderhandelingen vast. De reden is dat minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) niet met meer budget over de brug komt om de erelonen te verhogen. Het gevolg is dat de tandartsen nu hun tarieven zelf kunnen bepalen en de beroepsvereniging haar tandartsen adviseert om ze op te trekken met 3 à 5%.



Volgens oppositiepartij sp.a dreigt de patiënt alweer de dupe te worden. "Omdat het remgeld niet mee stijgt, zal de rekening voor een gewone raadpleging met 22% verhogen, voor een jaarlijks preventief onderzoek is dat zelfs 89%", zegt Kamerlid Karin Jiroflée (sp.a). In absolute cijfers gaat het om enkele euro's. "Maar het is intussen wel de zoveelste prijsstijging op rij."



