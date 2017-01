NINA tipt: lekker middeltje tegen snotneuzen en hoestbuien

© Thinkstock.

In tijden van snotneuzen en griepvirussen, haal ik alles uit de kast om de ziektekiemen af te weren. De hele winter lang drink ik sloten gemberthee, niet alleen superlekker, maar deze wortel geeft je gezondheid ook een serieuze boost.

Studies hebben aangetoond dat gember de maag kalmeert, een ontstekingsremmende werking heeft en helpt bij menstruatiepijn. Het doet ook keelpijn en een verstopte neus verdwijnen. Voeg er wat vers citroensap (boordevol vitamine C) aan toe om je immuunsysteem een boost te geven.



Er is echter één nadeel: ik rasp deze wortel niet graag. Je kan de gember ook in plakjes snijden, maar hoe kleiner je het hakt, hoe sterker de smaak en hoe minder je ervan nodig hebt.



Mijn oplossing? Een gemberrasp. Ik vind deze rasp van Westmark heel handig omdat je je vingers er niet kapot opschraapt en de handige rand alle restjes opvangt. En hij kan in de afwasmachine.



Mijn succesrecept voor gemberthee

- 100 gram gerapste gember

- 3 citroenen

- 1,5 liter water



Alles 10 minuutjes laten koken en klaar. Zoetebekken kunnen nog honing toevoegen, ook een ingrediënt dat je immuunsysteem sterkt en symptomen als hoesten verzacht.