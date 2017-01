Waarom het weinig zin heeft om verschillende sporten te doen

Door: redactie

18/01/17 - 19u00 Bron: Women's Health

© Thinkstock.

Op maandag naar de spinning, op woensdag naar yoga en op vrijdag richting boksles? Dan heb je een sportieve week achter de rug, maar eigenlijk weinig bereikt. Wie resultaten wil zien, pakt het beter anders aan.

Wie regelmatig sport, heeft vast al eens gehoord dat je niet voortdurend dezelfde workout mag doen, omdat je lichaam eraan gewend raakt en je geen resultaten meer zal zien. Maar dat wil niet zeggen dat je je elke keer op een andere sport moet toeleggen, waarschuwt sportcoach Erica Suter in Women's Health.



Natuurlijk zal je met sporten calorieën verbranden en wat fitter worden, maar als je echt veranderingen wil zien aan je lichaam, dan moet je het bij één soort workout houden. "Anders raken je spieren alleen maar verward. Je zal nooit echt sterker of atletischer worden. Je lichaam moet eerst gewend raken aan een bepaalde beweging voor het sterker kan worden en je resultaten zal zien."



Wennen

Suter raadt 'progressieve overbelasting' aan, waarmee ze gewoon bedoelt dat je je workout steeds zwaarder maakt naarmate de tijd vordert. "Doe dezelfde workout als de vorige keer. Heb je daarna het gevoel dat je nog wat verder kan, ook al is het maar één extra herhaling of meter? Doe dan wat extra's. Herhaal je nieuwe record tot je lichaam het weer gewend is, en doe dan opnieuw wat meer moeite."



En dat kan even duren. Suter: "Om vet te verbranden en spieren op te bouwen moet je workout vrijwel hetzelfde blijven gedurende zes tot acht weken." In die periode moet je wel je oefeningen vermeerderen, maar echte grote veranderingen zijn uit den boze. "Pas zo train je je spieren echt en zullen ze sterker worden. Pas dan zal je je lichaam zien veranderen."