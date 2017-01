Iemand een pintje? Er bestaat nu ook bieryoga

Staat er nog een uurtje sport op jouw to do-lijst, maar wil je liever iets met vrienden gaan drinken? Dan hoeft dat geen dilemma meer te zijn. Er bestaat immers ook bieryoga. Jawel, als in yoga met bier.

Vergeet Bikram en Ashtanga, bieryoga wint nu aan terrein. De nieuwe discipline is een uitvinding van twee Duitsers en is precies wat het lijkt: yoga met een biertje erbij. "Een huwelijk van twee grote geliefden: bier en yoga", omschrijven uitvinders Jhula en Emily, twee professionele yoga-instructrices, het zelf.



Naar eigen zeggen kwamen ze op het idee tijdens het festival Burning Man. "De uitbundigheid die gepaard gaat met het drinken van bier kan, in combinatie met de bewustheid van yoga, zorgen voor een geweldige stimulerende ervaring." En ja, dat menen ze echt serieus. De discipline is geen excuus om zo veel mogelijk te drinken, maar een echte sport. "Het moet leuk zijn, maar het is wel de bedoeling dat je het hoogste niveau van je bewustzijn bereikt."



En het initiatief slaat nog aan ook. Niet alleen in Duitsland, maar ook in Australië duiken steeds meer mensen op die bierflesjes op hun hoofd balanceren en de 'biergroet' doen. Geen slecht idee, vinden wij zo. Wij stellen een pilsje voor bij beginnersgroepen en een trappist voor gevorderden.