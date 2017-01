Sushi is niet zo gezond als je denkt

Door:

Sushi is België aan het veroveren, je hebt in elke stad wel verschillende restaurants, je kan je favoriete gerecht thuis laten leveren en je vindt de kant-en-klare schoteltjes in haast elke supermarkt. Velen denken dat het Japanse gerecht een gezondere lunchoptie is dan een belegd broodje, maar niets is minder waar. De traditionele sushi is caloriearm, maar de verwesterde versie is dat helemaal niet. Dat heeft een recent Brits onderzoek aan het licht gebracht.

Populaire lunch

In Europa is sushi razend populair, ook in België. Sushi Daily, het bedrijf verantwoordelijk voor onder meer de schoteltjes in Carrefour, had eind 2016 56 kiosken in ons land. Maar het bedrijf doet het zo goed, dat de leiders mikken op 70 verkooppunten voor 2017. De handige presentatie in plastic schoteltjes maakt van het schoteltje een makkelijk lunchalternatief voor boterhammen of een belegd broodje. Omdat we de Japanse keuken als gezond beschouwen, denken velen dat ze met sushi hun lijn een dienst bewijzen. Maar de rolletjes die je hier in de supermarkt vindt, lijkt helemaal niet op wat de traditionele Japanse chefs maken. Lees ook Japans en veel kokos: dit worden de voedingstrends van 2017

