Kan je ziek worden door zonder jas buiten te gaan?

Door: ND

17/01/17 - 19u00 Bron: Health Magazine

© thinkstock.

"Doe je jas maar aan, of je wordt nog ziek", is de favoriete zin in het vocabulairum van de meeste oma's. Maar heeft onze jas aandoen wel iets met die verkoudheid te maken?

Voor eens en altijd: het koud hebben wil niet zeggen dat je een verkoudheid zal oplopen. Die loopneus en keelpijn komen tot stand wanneer virussen zich een weg banen naar je mond, neus of ogen, meestal wanneer je door iemand anders die besmet was ermee in contact bent gekomen.



Dicht bij elkaar

Het misverstand dat je verkouden wordt door zonder jas of met natte haren buiten te komen, komt waarschijnlijk voort uit het stijgend aantal verkoudheden en ziektes in de koude maanden. Maar de verklaring daarvoor is dan vooral dat je vaker binnen bent en dicht op elkaar zit met anderen, waardoor ziektes makkelijker verspreid raken. Lees ook Helpt vitamine C verkoudheid en griep voorkomen?

Zo raak je in 24 uren van je verkoudheid verlost