Zo snel loopt de gemiddelde vrouw (en het is minder vlug dan je denkt)

© Unsplash.

In januari zijn de looppaden altijd ietsje drukker door al die goede voornemens. Voor veel beginners is het altijd even slikken als ze voorbij gelopen worden door doorwinterde joggers, maar eigenlijk is dat nergens voor nodig. De gemiddelde loper is immers niet zo snel als je waarschijnlijk denkt.

Lijkt het ook wel alsof iedereen over de weg zweeft terwijl jij de grootste moeite hebt om in looppas te blijven? En heb je het gevoel dat je altijd trager dan de rest zal blijven? Dan is dat een heel normale gedachte, maar ook een die nergens voor nodig is.



Volgens data van Strava, een app voor lopers, jogt de gemiddelde vrouw immers aan een tempo van net geen tien minuten per mijl. Omgerekend betekent dat dat ze iets meer dan zes minuten doen per kilometer, en dus aan een tempo van ongeveer 9,5 kilometer per uur lopen. Gemiddeld doet een doorwinterde vrouwelijke jogster ook niet meer dan 7,5 kilometer per training.



Met andere woorden: de meeste mensen lopen niet elke training meer dan tien kilometer aan een vliegensvlug tempo, wat je Instagramfeed je ook wil doen geloven. Voor je het weet kan ook jij netjes mee met het gemiddelde tempo. En loop je toch trager dan die 9,5 kilometer per uur? Dan is dat evenmin iets om je voor te schamen. Je werkt evengoed aan je conditie en verbrandt ook calorieën, en je steekt nog steeds iedereen voorbij die thuis in de zetel is blijven zitten.