Al 23.000 Belgen gaan voor maand zonder alcohol

Al zeker 23.000 Belgen zijn van plan om februari zonder alcohol door te brengen. Het initiatief komt van de Stichting tegen Kanker en het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD). Zij hopen 'Tournée Minérale' - zoals de actie heet - te starten met 30.000 deelnemers.

Heel veel lijkt het niet, die 30.000, maar in Nederland en Groot-Brittannië, waar een soortgelijke actie al zes jaar loopt, zijn ze destijds met de helft minder gestart. In Engeland zou ondertussen al één op de zes inwoners een 'Dry January' houden. En dat zijn nog maar de officieuze cijfers. Er doen namelijk altijd een pak méér mensen mee dan zich officieel inschrijven, is gebleken.



De Belgische initiatiefnemers mikten voor hun eerste editie op 15.000 deelnemers. Dat 'Tournée Minérale' meteen lijkt aan te slaan, heeft te maken met twee factoren, zegt Marijs Geirnaert van VAD: "Wij hebben meteen zwaar ingezet op sociale media, wat ze in andere landen in het begin minder hebben gedaan, én de actualiteit heeft ons een handje geholpen. Alcohol stond de voorbije maanden in het nieuws: we zijn zelf met een nieuwe, striktere richtlijn voor alcoholgebruik naar buiten gekomen (tien glazen per week, red.) en de politiek is niet rond geraakt met een nationaal alcoholplan. Daar heeft de media veel aandacht aan besteed en dat heeft mensen blijkbaar aan het denken gezet. Bovendien hebben we hier al een bescheiden traditie met maanden zonder vlees en zonder suiker."