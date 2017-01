Vergeet fitness: je gebruikt ook 38 spieren tijdens het sms'en en 657 tijdens seks

Door: redactie

16/01/17 - 18u00 Bron: Het Laatste Nieuws

© thinkstock.

Grote kans dat minstens de helft van je vriendenkring deze maand flink wat tijd doorbrengt in de fitness. U weet wel, goed voornemens. Maar laat je nooit nog een luiaard noemen als je in de zetel zit te sms'en, want zonder dat je het weet, gebruik je veel meer spieren dan je denkt. Al is ze gebruiken natuurlijk nog niet hetzelfde als trainen.