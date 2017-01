Dampers protesteren tegen nieuwe wetgeving e-sigaret aan huis van Maggie De Block

Door: redactie

15/01/17 - 14u55 Bron: Belga

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) © photo news.

Een zestigtal dampers verzamelde vanmiddag in Merchtem aan het huis van federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). Ze protesteren er tegen de nieuwe wetgeving rond de e-sigaret. Die treedt dinsdag in voege. Door de strengere regels vrezen de actievoerders dat gebruikers van de e-sigaret sneller terug naar de gewone sigaret grijpen.

Door de nieuwe en strengere wetgeving zal het aanbod in de huidige winkels ook sterk slinken. Chemische vloeistoffen met nicotine erin mogen enkel verkocht worden in flesjes van maximum 10 milliliter. Er mag ook niet meer dan 20 milligram nicotine per milliliter vloeistof inzitten.



Wellicht zullen dampers hierdoor in het buitenland hun vloeistoffen aankopen of over de grens in Nederland hun materiaal halen. "We hopen dat er door deze actie een debat wordt aangegaan met ons, zodat bepaalde zaken kunnen veranderen. Al blijft het belangrijkste dat dampen niet gelijkgesteld wordt met roken", aldus de actievoerders.