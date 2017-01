Pijnlijke regels? Zo gaat een gynaecoloog daarmee om

© Thinkstock.

Sommige vrouwen merken nauwelijks wat van hun regels, anderen kruipen elke maand met een voorraad pijnstillers in hun bed. Als je tot de laatste groep hoort, heb je vooral pech, maar helpt dit artikel je misschien ook wel vooruit. Women's Health verzamelde immers de beste tips en tricks tegen pijnlijke maanstonden, recht uit de mond van de gynaecologen zelf.

Begin op voorhand

Heel wat vrouwen nemen pijnstillers tijdens hun regels, maar gynaecologe Angela Jones uit New Jersey begint al op voorhand met haar voorbereidingen. "Ik neem overdag om de zes uur een ibuprofen in tijdens de drie dagen voor mijn regels beginnen", klinkt het. "Zo zorg je ervoor dat de stof prostaglandine niet te veel opbouwt in je lichaam, aangezien die verantwoordelijk is voor het grootste deel van je krampen."



Warmte

Ga maar op zoek naar een kersenpitkussen of een warmwaterkruik, want dit is een van de beste manieren om pijn te verlichten. "Warmte dwingt de spieren van je baarmoeder om gedeeltelijk te ontspannen. Zo heb je een stuk minder pijn", aldus Sheeva Talebian uit New York.



Vermijd zout

Let voor en tijdens je maandstonden extra goed op wat je eet. "Zout zorgt ervoor dat je lichaam meer vocht ophoudt, waardoor je je nog meer opgeblazen en miserabel voelt", benadrukt gynaecologe Janet Choi. "Hoe erg je ook zin hebt in chips, je laat ze beter achterwege."



Ga voor groen

Ibuprofen is een uitstekende pijnstiller en ontstekingsremmer, maar te veel medicatie nemen is nooit gezond. Er zijn echter genoeg natuurlijke middeltjes die evenzeer helpen bij ontstekingen en pijn. "Vermijd zaken met veel suiker, die werken de pijn net in de hand. Groene bladgroenten, bessen, quinoa en kruiden als kurkuma werken echter net ontstekingsremmend", aldus Talebian. "Als je zin hebt in iets zoets, hou het dan op zwarte chocolade. Dat bevat veel magnesium, en helpt tegen de krampen."



Seks

"Een orgasme is een zeer doeltreffende natuurlijke pijnstiller." We geven het maar mee.