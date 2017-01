Serena Williams danst de ziel uit haar lijf om iets duidelijk te maken

video Met al die goede voornemens om meer te sporten en af te vallen zou je nog vergeten dat sport ook leuk kan/moet zijn. Serena Williams maakt ons dat gelukkig opnieuw duidelijk in deze reclamevideo.

Ze twerkte al naast Beyoncé in Lemonade en verscheen ook samen met Queen Bey op het podium. Dat Serena graag danst, is geen geheim meer. Voor een reclamecampagne van sportmerk Berlei, dat zich focust op sportbeha's, laat ze zich volledig gaan op 'Dancing With Myself' van The Donna's.



En dat doet ze niet zomaar. "We zijn allemaal zo serieus tegenwoordig, en we vergeten dat we ook plezier mogen en moeten maken. En dat geldt ook voor mij: ik ben elke dag zo gedisciplineerd bezig met mijn training, maar als ik dans kan ik me volledig laten gaan. Het is zo belangrijk om passie te hebben in je leven." Je hebt het gehoord. Laat je ook maar eens goed gaan bij je volgende sportsessie!