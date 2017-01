Ken je citroenen: deze foto toont exact hoe borstkanker er kan uitzien

© Facebook .

'Ik voelde een knobbeltje in mijn borst', is het meest gekende begin van een verhaal over borstkanker. Maar helaas is de ziekte een stuk onvoorspelbaarder dan dat. Er zijn minstens 12 verschillende manieren om de kanker te herkennen, en deze virale foto helpt je daarbij.

Het was Erin Smith Chieze, die zelf borstkanker overwon, die de foto deze week online zette. Het beeld ging al snel viraal. De 12 citroenen in een verpakking voor eieren zien er op het eerste gezicht dan ook heel grappig uit, maar eigenlijk brengen ze een noodzakelijke boodschap.



Chieze vertelt dat een gelijkaardige foto haar geholpen heeft om de diagnose te stellen. "Ik voelde nooit een knobbeltje, maar toen zag ik ergens op het internet een foto van een vreemd putje in een borst. Die van mij zag er net hetzelfde uit. Ik wist meteen dat ik kanker had, ook al was mijn tumor niet voelbaar." Erin had gelijk: ze bleek al in stadium IV van de kanker te zitten. "Als ik die foto niet had gezien, zou ik echt niet geweten hebben wat de waarschuwingstekens zijn.'



Aders en roodheid

Een knobbeltje is natuurlijk ook een waarschuwingsteken, maar daarnaast zijn er nog heel wat andere zaken waarbij een alarmbelletje zou moeten rinkelen. Op de foto, ontworpen door Corrine Ellsworth Beaumont van Worldwide Breast Cancer, staat elke citroen voor zo'n bedenkelijk kenmerk. Een rode plek bijvoorbeeld, of het lekken van vloeistof, maar ook een teruggetrokken tepel en een groeiende ader kunnen een teken van borstkanker zijn.



"Ik wist wat borstkanker was, maar het was echt die foto die bij mij de klik maakte", aldus Chieze. Ze roept iedereen op om de campagne 'know your lemons' te delen op sociale media. "Een lintje of een hartje delen is allemaal goed en wel, maar daar help je eigenlijk niemand mee. Deze campagne kan tenminste écht het verschil maken."