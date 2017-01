Op dit moment loop je de grootste kans op griep

Door:

Dames en heren, haal die zakdoeken en warmwaterkruiken maar al boven, want het ziet ernaar uit dat we vanaf volgende week veel kans hebben om griep op te lopen. Een nieuwe studie in het Journal of Clinical Virology heeft immers ontdekt wanneer de kans op de ziekte het grootst is.

Dat we in de winter meer kans hebben op griep dan in de zomer, dat is nogal logisch. Maar Zweedse wetenschappers hebben nu ook het precieze tijdsstip ontdekt waarop de kans op een griepepidemie het grootst is. De uitbraak van de griep vindt immers plaats ongeveer een week na de eerste winterprik. Zo eentje als wij nu meemaken, zeg maar.



De wetenschappers namen meer dan 20.000 stalen bij zieke mensen in Göteborg en analyseerden die om te kijken met welk virus ze precies te maken hadden. Daarna vergeleken ze die data met de gegevens van het meteorologische instituut. En zo ontdekten ze een patroon: elk jaar brak de griep uit na de eerste echt koude week van het jaar, waarbij de temperaturen een paar dagen onder nul duiken. Lees ook Griepepidemie in aantocht

