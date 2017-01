Journaliste volgde twee weken lang het dieet van Khloe Kardashian

© Instagram.

Het is niet simpel een Kardashian te zijn. Van kilo's make-up tot uren in de sportschool en zware diëten: wie mooi wil zijn moet niet per se pijn lijden, maar wel honger. Dat mocht 'Women's Health'-journaliste Kelli Acciardo ondervinden. Zij leefde namelijk twee weken lang volgens het regime van Khloe Kardashian.

"Dat Kardashian-dieet is geen grapje," zo mocht ze al snel ondervinden. Maar erg verwonderlijk is dat niet. De zussen brengen namelijk veel tijd in de sportschool door: "van training breken je spieren af, terwijl voedsel die gedane schade weer herstelt," zo legt Khloe Kardashians persoonlijke voedingsdeskundige Philip Goglia het uit. "Zonder het juiste voedsel gaan je spieren verloren en zal je vet opslaan.



Acciardo's nieuwe menukaart ziet er als volgt uit: vette vis, mager rood vlees, maar ook wat koolhydraten zoals aardappelen, bruine rijst, zoete aardappel, havermout en quinoa. Wat ze moest schrappen? Brood, muffins, bagels, cake en pasta. Waar ze het echter nog moeilijker me heeft, is het schrappen van alcohol. De gouden regel voor wie tóch een glaasje rood wil op een feestje: "per glas wijn moet je ook drie glazen water drinken," zo stelt Goglia. Lees ook Er zijn 5 types billen volgens deze plastisch chirurg, welke heb jij?

Hoe Instagram ons allemaal tot klonen van elkaar maakt

Hier is hij dan: de kerstkaart van de Kardashians