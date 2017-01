Nooit zo veel kinderen onder narcose om rotte tandjes te trekken

Door: redactie

13/01/17 - 04u16

© thinkstock.

Het aantal min-twaafjarigen dat onder volledige narcose moet om tandjes te laten trekken, stijgt spectaculair in ons land.

Vorig jaar moesten 904 kinderen op die manier zelfs acht of meer tanden getrokken worden. Dat zijn er al drie keer zoveel als tien jaar geleden. Ook het aantal kinderen waarbij minder dan acht tanden verwijderd werden, verdubbelde in die periode. Dat blijkt uit cijfers van het Riziv.



En tóch gaat het - vreemd genoeg - over het algemeen steeds beter met het gebit van onze jeugd. Er zijn meer kinderen zonder gaatjes in hun tanden, maar een kleine groep - zoals de kinderen uit arme gezinnen - heeft net veel meer last van cariës.



Bovendien raakt zo'n ingreep onder volledige verdoving steeds meer bekend bij ouders en tandartsen. Voor de ouders is het makkelijk: er is maar één afspraak, alles is geregeld en ze hebben geen last van een angstig kind. Gevolg: er is niet echt veel motivatie om tandbederf in de toekomst te voorkomen. Een aantal kinderen moet dan ook nog een tweede keer op die manier behandeld worden.



De stijging van het aantal patiëntjes merken de behandelende tandartsen heel duidelijk in een aantal Brusselse ziekenhuizen, met lange wachtlijsten als gevolg.