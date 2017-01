Goedkoop en makkelijker dan je denkt: dit werkt beter tegen rugpijn dan pillen

© Thinkstock.

Een wekelijkse yogasessie helpt om rugpijn te verlichten. Dat heeft een recente grootschalige analyse van verschillende onderzoeken aan het licht gebracht. Yogaposes maken dat bewegen voor rugpijnpatiënten makkelijker en ze verzachten de klachten.

Yoga is twee keer zo efficiënt bij rugpijn dan andere, specifieke rugoefeningen. Daarnaast verbetert het ook de levenskwaliteit van patiënten. Ongeveer 80 tot 85 procent van de Belgen heeft ooit in zijn leven last van lage rugpijn. Meestal gaat het om klachten zonder duidelijke aanleiding zoals een val of een ontsteking. Bij drie op de vier patiënten verdwijnen de symptomen wel binnen een maand.



Maar de rest van de patiënten krijgt te maken met chronische rugpijn, dat is wanneer de problemen meer dan drie maanden aanhouden. Een probleem is dat krachtige pijnstillers vaak niet helpen bij rugpijn. De nieuwe studie heeft aangetoond dat het uitvoeren van yogaoefeningen onder begeleiding van een instructeur efficiënt lagere rugpijn kan beperken in zes tot twaalf maanden.