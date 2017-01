Nieuwe app weet precies hoe dronken je bent, op basis van hoe je loopt

© thinkstock.

Iedereen heeft wel die ene vriend die steevast beweert dat hij "helemaal niet dronken is", ook al loopt hij te zwalpen op zijn benen. Speciaal voor hen is er nu een nieuwe app die uitsluitsel geeft. Amerikaanse onderzoekers ontwikkelden namelijk een tool die op basis van je beweging bepaalt of je nog achter het stuur mag kruipen.

Die app komt er niet zomaar. In 2015 gingen maar liefst 121 miljoen Amerikanen de baan op terwijl ze alcohol hadden gedronken. Dat aantal hopen ze bij het Worcester Polytechnic Institute drastisch naar beneden te halen met het gloednieuwe AlcoGait. De applicatie, die ontwikkeld werd door Emmanuel Agu, waarschuwt gebruikers wanneer ze een glaasje te veel op hebben dat ze niet meer achter het stuur mogen kruipen.



Volgens Agu is het grootste probleem namelijk het feit dat veel mensen overmoedig worden onder invloed van alcohol. Hij gelooft dat wanneer mensen die te diep in het glas gekeken hebben, zwart op wit te zien krijgen dat ze te veel gedronken hebben, sneller een taxi zullen bellen. In tegenstelling tot de klassieke alcoholtest, meet de app niet hoeveel alcohol je in het bloed hebt, maar focust het zich op de bewegingen van de gebruiker. Tegenwoordig heeft bijna iedere telefoon een ingebouwde gps-functie, waardoor de tool al je bewegingen kan analyseren en vervolgens ingrijpt wanneer de alcohol duidelijk aanwezig is. Ook zou je kunnen instellen dat het je de toegang tot de auto weigert en meteen een Uber of taxi bestelt. Je locatie is dan immers toch al bekend.



De wetenschappers hopen hun applicatie voor december 2017 op de markt te kunnen brengen.