Tot 9 uur wachten op spoed

12/01/17 - 05u00

De spoeddienst van het UZ Leuven zit op zijn tandvlees. De wachttijden lopen er op tot negen uur. Oorzaken zijn de ­typische winterziektes, maar ook de moeizame uitstroom van ­patiënten naar het ziekenhuis zelf. Op piekmomenten kreeg de spoeddienst deze week te ­maken met 90 patiënten ­tegelijkertijd.

"De situatie blijft verantwoord zolang er minder dan 60 patiënten op hetzelfde moment aanwezig zijn. Dan kunnen we iedereen binnen de twee uur helpen", zegt Sandra Verelst, diensthoofd van de spoedafdeling. De drukte is op dit moment vooral te wijten aan typische winterkwalen zoals koorts en luchtweginfecties, maar het probleem is ook meer ­structureel. Niet alleen op de spoeddienst, maar ook in het ziekenhuis zelf liggen de ­bedden vol. Daardoor kunnen patiënten vanuit de spoed niet meer doorschuiven naar een ziekenhuisbed.



Uitbreiden dan maar? Zo ­eenvoudig is het niet, aldus Verelst. "Meer bedden halen op termijn niets uit, omdat mensen van ver zullen blijven komen voor onze specialisaties." Met andere woorden: als het ziekenhuis meer capaciteit voorziet, zit het binnen een half jaar met hetzelfde ­probleem. "Enkel een nood­afdeling zou de druk van de ketel kunnen halen tijdens deze drukke winterperiode. Maar daarvoor is plaats én personeel nodig, en dat laten budgetten niet toe."



De kwaliteit die de spoeddienst nu aanbiedt, noemt Verelst voor sommige patiënten ronduit onveilig. "Als ­iemand pakweg een bacteriële infectie heeft, zie je dat niet meteen. Maar die bacterie kan in negen uur tijd wél in de bloedbaan belanden, en dan kan je snel verzwakken." Ook bij de andere grote zieken­huizen in Vlaanderen is de capaciteit zo goed als ­bereikt. Hun spoeddiensten krijgen het voor­lopig wel nog gebolwerkt.



