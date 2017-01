Kan Nutella kanker veroorzaken?

Door: redactie

12/01/17 - 02u00 Bron: Reuters

© reuters.

Ferrero, het bedrijf achter Nutella, is een campagne begonnen om te benadrukken dat de populaire chocopasta veilig is, nadat de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid vorig jaar al oordeelde dat palmolie, die onder andere in Nutella wordt gebruikt, het risico op kanker vergroot.

De EFSA liet vorig jaar al weten dat palmolie meer potentieel kankerverwekkende stoffen veroorzaakt dan andere plantaardige oliën wanneer die boven de 200 graden Celsius verwarmd worden om geraffineerd te worden. Consumenten wordt voorlopig nog niet afgeraden te stoppen met het eten van producten waar palmolie in verwerkt zit, aangezien verdere studie noodzakelijk is om een goede risicoanalyse te maken. De Wereldgezondheidsorganisatie onderkent echter wel hetzelfde risico.



Nutella beweert dat de palmolie, die verhit wordt om van haar traditioneel rode kleur af te komen en haar geur neutraal te maken, in het industriële proces tot net onder de 200 graden Celsius wordt verhit met een hele lage druk om het ontstaan van kankerverwekkende stoffen te minimaliseren. Het verhittingsproces van palmolie boven de tweehonderd graden zorgt ervoor dat zich zogenaamde GE-stoffen vormen. Als die in het menselijk lichaam worden verteerd, komt er glycidol vrij, een stof die in verband wordt gebracht met tumorvorming.



Noodzakelijk product

Nutella is een van Italiës meest bekende voedingsmerken: het goedje is over de hele wereld populair. Palmolie is een belangrijk ingrediënt om de zachte textuur van de pasta te verkrijgen en behouden, als het bijvoorbeeld wat langer op de plank blijft staan. Volgens Ferrero is het dan ook niet zo evident om de palmolie door een ander ingrediënt, zoals zonnebloemolie te vervangen: het zou direct invloed hebben op de smaak en textuur van het product. "Nutella zonder palmolie maken zou een inferieur substituut voor het originele product opleveren, het zou een stap achteruit zijn", zegt inkoopmanager Vincenzo Tapella, die in een Italiaans reclamefilmpje van het bedrijf figureert.



Goedkoopste alternatief

Palmolie is de goedkoopste plantaardige olie op de markt. Geschat wordt dat Ferrero zo'n 185 duizend ton per jaar gebruikt. Een ton palmolie kost zo'n 755 euro, zonnebloemolie kost rond de 797 euro per ton en koolzaadolie, een andere mogelijke vervanger, rond de 851 euro per ton. Veranderen van olie zou het bedrijf dan ook significant meer kosten, tussen de 8 en 22 miljoen euro per jaar aan deze prijzen. Het bedrijf wilde niet reageren op deze cijfers.