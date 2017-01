Eten als je geen honger hebt is schadelijker dan je denkt

Door:

Toegegeven: die reep chocolade tussendoor spelen we niet op basis van een hongergevoel naar binnen. En ook 's middags of 's avonds laten we onze maaltijd wel eens eerder door het uur dan door een grommende maag bepalen. Niet altijd slim, want eten als je geen honger hebt, heeft invloed op je bloedsuikerspiegel, suggereert nieuw onderzoek.

Als we eten even puur technisch gaan bekijken, komt het erop neer dat je lichaam vetten, eiwitten en koolhydraten te verwerken krijgt. Als reactie daarop zal je lijf - met de pancreas op kop - onder andere hormonen aanmaken die de voedingsstoffen uit de bloedstroom halen en op de juiste plek in je lichaam laten werken. In het andere geval worden ze opgeslagen voor later gebruik.



Suikerpiek

Onder normale omstandigheden zal de suiker in je bloed pieken na een maaltijd, maar je hormonen houden die piek onder controle. Hoe hoog die piek is hangt van een aantal factoren af, zoals hoeveel je eet, je eigen metabolisme en de glycemische index van voedingsmiddelen. Nu voegt de wetenschap daar nog een vierde factor aan toe. Lees ook Waarom je plots honger krijgt als je tipsy bent

Geen honger, hogere suikerpiek

Volgens een studie van de universiteit van Illinois-Chicago, worden de glucosepieken in onze bloedsuikerspiegel na de maaltijd hoger wanneer we zonder honger eten. Hadden we wel een beetje honger, dan zijn die pieken in de bloedsuikerspiegel bescheidener en dus makkelijker te controleren. Bij een te groot hongergevoel - vanaf 6 à 7 op de grafiek, zoals je hieronder kan zien - wordt de piek in de bloedsuikerspiegel ook weer hoger. © kos.