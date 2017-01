Dit is de reden dat je soms scheten laat tijdens het sporten

Door: redactie

11/01/17 - 14u00 Bron: Men's Health

© thinkstock.

Het nieuwe jaar is bijna twee weken ver, en misschien ben je nog steeds vol goede moed aan het sporten. Knap vervelend wel als je tijdens het sporten, en dan zeker in een fitness, plots een scheet laat. Gelukkig komt dat niet alleen bij jou voor. Maar waarom is dat juist?

De reden waarom we tijdens het sporten vaker een scheet later, heeft te maken met de zware ademhaling tijdens het trainen. Je ademt meer in en ook sneller dan anders, en die extra lucht moet ergens opgevangen worden. In je spijsverteringskanaal blijkbaar. Omdat die nogal door elkaar geschud wordt tijdens het sporten en zelfs wat harder werkt, komt de lucht er nogal op een ongelukkige wijze beneden uit.



Voorkomen is eigenlijk niet mogelijk. Je kunt proberen goed op je ademhaling te letten, maar je kan natuurlijk niet zomaar stoppen met ademen. Houd de scheten in ieder geval niet in, want daar krijg je buikkrampen van.