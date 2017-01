Hier drinken ze het meest en het minst alcohol (en België doet het beter dan verwacht)

Door: TVM

Eén op de tien Belgen drinkt te veel alcohol, dat zei het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg onlangs nog in een rapport. En toch kan het blijkbaar nog een stuk erger. In een lijst van landen waar het meeste alcohol wordt gedronken, staat België pas op de 31ste plaats. De Moldaviërs staan op de eerste plaats met 17,4 liter alcohol per persoon per jaar.