Oncoloog boos na uitspraken minister: "Van Overtveldt krijgt 9 op 10 voor domheid"

KATRIEN DE MEYER

11/01/17 - 05u00

© .

Jacques De Grève, diensthoofd oncologie aan het UZ Brussel, vindt dat financiënminister Johan Van Overtveldt (N-VA) zijn morele kompas kwijt is in de discussie rond de tabaksaccijnzen. "De ­sigarettenprijs weer laten dalen om meer geld in de staatskas te krijgen? Je moet het maar durven, economie zo ver boven volks­gezondheid plaatsen."