Middagdutje verbetert je geheugen en je denkwerk

Door: redactie

10/01/17 - 13u38

Je baas zal het niet graag horen, maar kom: als je na de middag een uurtje slaapt, verbetert dat je geheugen en je denkwerk. Meer nog: wie na het middageten geen siësta houdt, heeft de geestelijke capaciteit van iemand die vijf jaar ouder is. Dat blijkt uit nieuw onderzoek.

Wetenschappers onderzochten het slaappatroon van 3.000 Chinese personen boven de 65 om erachter te komen of een middagdutje effect heeft op de mentale gezondheid. Bijna 60 procent van de onderzochten verklaarde na de lunch tussen een halfuur en anderhalfuur te slapen. De gemiddelde duur van het dutje was 63 minuten. De deelnemers legden verschillende tests af om hun geestelijke fitheid te meten. Daarbij moesten ze eenvoudige vragen beantwoorden zoals de datum, het jaargetijde en simpele rekenoefeningen. Ze moesten ook woorden en geometrische figuren memoriseren.



Deelnemers die een middagdutje van een uur hadden gedaan, bleken beter te presteren op de tests dan zij die geen siësta hadden gehouden. Bovendien bleken zij die een vol uur hadden geslapen beter te presteren dan deelnemers die korter in dromenland waren verbleven.



Deelnemers die geen middagdutje deden, of kortere of langere dutjes deden, zagen hun geestelijke scherpte verzwakken.



Daarnaast blijkt een middagdutje ervoor te zorgen dat je ook 's nachts beter slaapt. Deelnemers die minder sliepen in de namiddag bleken ook 's nachts minder te slapen. De studie werd gepubliceerd in het Amerikaanse vakblad voor geriaters.