Je hoeft niet élke dag te sporten, zegt de wetenschap

10/01/17 - 14u00 Bron: The Guardian, BBC

© thinkstock.

Ben je in een vlaag van goede voornemens er stevig ingevlogen, en sport je nu bijna elke dag? Dat is ook weer niet nodig, schrijven Britse en Schotse wetenschappers. "Elke dag sporten hoeft niet, enkele keren per week levert evenveel voordeel op." Dat is meteen ook een realistischer schema om vol te houden.

Geen groot verschil "Weekensporters" uit het onderzoek, die een à twee keer per week aan sport doen, hadden een 41% lagere kans om te sterven aan een cardiovasculaire aandoening, en 18% lagere kans om te overlijden aan kanker, dit in vergelijking met wie zelden of nooit sport. Bij wie drie dagen of meer per week gaat sporten, lagen die percentages respectievelijk op 41% en 21%, wat geen groot verschil is.



