Een kilootje minder? Wij namen de populairste diëten onder de loep

Het is midden januari, en dan vliegen de dieetboeken en magere voedingsmiddelen als zoete broodjes over de toonbank. Heb jij ook het plan opgevat om beter te gaan eten? Misschien haalde je zelfs al een glutenvrij of vegetarisch kookboek in huis. Maar hoe gezond zijn die diëten echt? En wat werkt nu het beste voor jou?

Glutenvrij dieet © thinkstock. Koning Filip zweert erbij, Nathalie Meskens viel er ettelijke kilo's mee af: het glutenvrije dieet lijkt een wondermiddeltje te zijn. Niet verwonderlijk dat heel België tegenwoordig gluten lijkt te bannen.



Wat is het? Gluten is een eiwit dat voorkomt in bepaalde graansoorten. Ongeveer zo'n 0,5 procent van de Belgische bevolking heeft er een ernstige intolerantie voor, genaamd coeliakie. In dat geval kunnen gluten de darmwand van de dunne darm aantasten, waardoor ze een tekort aan voedingsstoffen kunnen opbouwen en snel buikpijn en diarree krijgen. Wat vaker voorkomt is een overgevoeligheid voor gluten. Dit is niet zo gevaarlijk, maar daarom niet minder vervelend.



Is het een goed idee? De talloze succesverhalen leidden al snel tot een anti-glutenhype. En dan is het makkelijk om je te laten verleiden het zelf ook eens te proberen. Maar wie niet overgevoelig is voor gluten, heeft geen enkele reden om het eiwit van de menukaart te schrappen. Integendeel. Het is niet alleen vaak onnodig, maar kan al snel leiden tot ijzer, zink- of andere tekorten. Bovendien vinden patiënten met een glutenintolerantie het zelf net erg dat hun ziekte een dieethype is geworden. Lees ook Ben jij een emo-eter? Zo raak je er vanaf

Veganistisch dieet © thinkstock. "Puur om af te vallen is een veganistisch dieet echt niet aan te raden." diëtiste Tanja Callewaert Steeds meer celebs zweren melk, vis en alle andere dierlijke producten af. Als je dan ook nog eens kijkt naar het figuur van Beyoncé of de transformatie van Ian Thomas, is het niet moeilijk te geloven dat veganisme steeds populairder wordt.



Wat is het? Veganisme is een manier van leven, waarbij men geen dierlijke producten gebruikt. Dat wil zeggen: geen leren schoenen of wollen trui, maar ook geen eitje bij het ontbijt of een plakje kaas tussen de boterham. Als alternatief zoeken veganisten hun toevlucht tot plantaardige middelen.



Is het een goed idee? Uit geloofsovertuiging is veganisme zeker een nobel streven, vindt diëtiste Tanja Callewaert. "Maar puur om af te vallen is het echt niet aan te raden. Het is waar dat je goede voeding binnenkrijgt, maar een veganistisch dieet is veel te eenzijdig om echt gezond te zijn. Zonder de juiste kennis of begeleiding bouw je al snel tekorten op."

Lactosevrij dieet © thinkstock. We horen het zo vaak: "zodra ik stopte met melk en andere zuivelproducten, verdwenen de kilo's als sneeuw voor de zon". Maar klopt dat ook echt?



Wat is het? Lactose is een suiker die voorkomt in de melk van alle zoogdieren. Het zit dan ook in alle producten op basis van zuivel, zoals yoghurt, smeerkaas, melkchocolade en platte kaas. Sommige mensen zijn lactose-intolerant. Dit betekent dat de melksuiker niet goed wordt afgebroken, waardoor er gisting plaatsvindt in de darmen. Dat leidt vervolgens tot krampen, een opgeblazen gevoel en diarree.



Is het een goed idee? Schadelijk is het niet echt, tenzij wanneer er een tekort aan calcium ontstaat. Maar wie lactosevrij gaat eten om af te vallen, is eraan voor de moeite. Het is namelijk erg ingewikkeld - er zijn ontzettend veel producten waar melk in verwerkt is - voor weinig resultaat. Wie niet gevoelig is aan lactose, mag het dus probleemloos eten. Om af te vallen is er maar één succesrecept: neem minder calorieën op dan je verbruikt, en dan maakt het niet uit of die nu uit soja- of koemelk komen.

Suikervrij dieet © Unsplash. Suiker is één van de grote schuldigen als het op obesitas aankomt, maar ook andere ziekten als diabetes, hartdoeningen en kanker zijn vaak terug te leiden tot onze voorkeur voor zoet. Tijd om onze suikerdrang een halt toe te roepen?



Wat is het? Suiker zijn in feite koolhydraten, in hun meest eenvoudige vorm. Ze zijn ontzettend calorierijk, en worden dan ook als één van de grootste schuldigen in de obesitasepidemie van de laatste jaren gezien. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Hoge Gezondheidsraad adviseert om allemaal te minderen met suiker.



Is het een goed idee? Volledig suikervrij leven is niet evident, om niet te zeggen quasi onmogelijk. Niet alleen vind je het bijna in elk voedingsmiddel (in snoep en pizza, maar ook fruit en groenten), heel wat mensen moeten ook een resem van afkickverschijnselen zoals hoofdpijn en minder energie doorstaan zodra ze suiker resoluut uit hun dieet schrappen. Minderen met suiker is een prima voornemen en zal ongetwijfeld goed zijn voor de lijn, maar suikers helemaal bannen, is niet noodzakelijk voor een gezonde levensstijl.