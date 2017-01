Nicole Kidman wil op 49ste nog een kind, moeten we dat problematisch vinden?

Nicole Kidman (49), hier te zien op de Golden Globe Awards. © photo news.

Actrice Nicole Kidman (49) liet in een interview met Event weten dat ze graag nog een kindje wil en vorige week werd zangeres Janet Jackson op haar 50ste voor het eerst mama. Steeds meer vrouwen worden kortom zwanger op latere leeftijd, moeten we dat eigenlijk erg vinden?

Janet Jackson (50) beviel vorige week van haar eerste kind. © epa.

De gemiddelde leeftijd waarop een vrouw in Vlaanderen haar eerste kind krijgt, is in 2015 gestegen tot 28,2 jaar, terwijl dat in 2001 nog 26,7 jaar was. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van Kind & Gezin. Daarnaast is het aantal zwangerschappen bij vrouwen van 40 of ouder de afgelopen 25 jaar verdrievoudigd in ons land. Het zijn dus lang niet alleen "gekke" celebrities die nog een kindje krijgen op latere leeftijd.



Dat komt enerzijds omdat vrouwen steeds vaker en langer studeren en daarna nog carrière willen maken, maar ook omdat we er vanuit gaan dat er anno 2017 genoeg medische hulp is als het op natuurlijke wijze niet zou lukken. Dat klopt natuurlijk ook, al wil het niet zeggen dat er niet (veel) meer risico's verbonden zitten aan zwanger worden op latere leeftijd. En een vruchtbaarheidsbehandeling is absoluut geen zekerheid dat het op latere leeftijd nog lukt.



Vruchtbaarheid

Ten eerste blijven vrouwen de piek van hun vruchtbaarheid kennen tussen de 20 en 30. Een vrouw van 40 heeft per cyclus zo'n drie tot vier keer minder kans om op natuurlijke wijze zwanger te worden dan iemand van 30. Na je veertigste is de kans zo goed als nihil. En hoewel vruchtbaarheidsbehandelingen de kans op een spontane zwangerschap flink de hoogte in helpen, blijven er toch nog heel wat vrouwen kinderloos na talloze (dure) behandelingen.



Medische risico's

Na 40 jaar - en zelfs al vanaf 35 jaar - zijn er ook heel wat medische risico's voor de baby én de moeder. Zo stijgt de kans op een miskraam naar 50 procent bij vrouwen vanaf 40, er is 10 procent meer kans op zwangerschapsvergiftiging, het risico op een kind met het syndroom van Down stijgt naar één op honderd (ter vergelijking: bij vrouwen onder de 30 is de kans minder dan één op duizend), er is meer kans op noodkeizersneden, hartproblemen en zwangerschapsdiabetes.



Voordelen

Hoewel het ouderwets klinkt, wordt een zwangerschap op latere leeftijd door experts dus nog altijd afgeraden. Al is het anno 2017 zeker niet onmogelijk en er zijn zelfs een paar voordelen aan verbonden. "Maturiteit maakt dat je bewuster kunt genieten van je zwangerschap en het ouderschap. Je bent evenwichtiger en kunt over het algemeen beter relativeren: eigenschappen die zeker van pas komen tijdens de opvoeding. Een kind verzorgen en begeleiden tot een volwaardige volwassene vraagt financiële draagkracht; meestal heb je op dit vlak ook meer stabiliteit als je wat ouder bent," aldus vruchtbaarheidsspecialist Dr. Ombelet aan Goed Gevoel.