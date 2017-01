SOS winterkwaaltjes: hoe ongezond is de koude echt?

Door:

9/01/17 - 16u00 Bron: De Morgen Door: Sophie Vereycken 9/01/17 - 16u00 Bron: De Morgen

© Unsplash.

De voorbije dagen hebben we ons flink moeten induffelen om de koude te trotseren. En dan steken naar aloude gewoonte de loopneuzen, griepjes en andere winterkwaaltjes weer de kop op. Maar in hoeverre is de winterprik echt de grote schuldige?

Koude temperaturen zorgen ervoor dat we minder weerstand hebben, zoveel is zeker. De koude maakt dat onze bloedvaten zich vernauwen, waardoor de bloedtoevoer hinder ondervindt en ons lichaam dus over minder witte bloedcellen beschikt om ziektes af te weren. Maar om daarom de dalende temperaturen met de vinger te wijzen wanneer we deze maand geveld in bed liggen, dat blijkt toch te voorbarig. Lees ook Nu al geweten: dit zijn de modetrends die onze kleerkast zullen halen in 2017

Zo vaak moet je een scheermesje vervangen

Hoe de kou ons helpt om calorieën te verbranden

Sneller verkouden? De naam zegt het al: een verkoudheid loop je op door de koude. Of niet? Een snotneus en keelpijn loop je echter niet op door de koude lucht, maar door een virus. De structuur van het virus zorgt er weliswaar voor dat het zich beter voortplant wanneer de lucht koud en droog is, maar de temperatuur zelf heeft er verder niet veel mee te maken. Zoveel mogelijk binnenblijven is dus niet per se een goed idee. Want net doordat we binnen knus bij elkaar kruipen, geven we virussen vrij spel om zich te verspreiden.



Bovendien blijkt de koude net goed voor ons immuunsysteem. Wie op regelmatige basis een koude duik neemt, ontwikkelt niet alleen een verhoogd metabolisme, maar ook een verhoogde immuniteit, zo bleek al uit eerder onderzoek. Regelmatige blootstelling aan de kou zorgt ervoor dat ons bruine vet geactiveerd wordt. Dit vet houdt ons warm door andere vetten en glucose te verbranden. En hoe meer bruin vet, hoe beter je jezelf warm kan houden. Ook voor type-2-diabeten is de koude goed nieuws: door kou-gewenning zouden ze namelijk gevoeliger worden voor insuline door veranderingen in de spiervezels. En er is nog meer goed nieuws: de vrieskou doodt ook allerlei ziektedragende insecten en micro-organismen. Wrijf dus maar verheugd in je handen (of wanten) wanneer de temperatuur weer onder nul zakt.

Een droge huid? Gebarsten lippen, droge velletjes, de koude mag dan goed zijn voor ons immuunsysteem, je huid krijgt het harder te verduren, toch? Niet helemaal. Een frisse wind is net goed voor je bloedvatenstelsel, zo blijven de bloedcellen in de huid actief en zorgen deze voor een optimale doorbloeding. Daar komt ook die mooie, gezonde blos vandaan. Maar er is ook minder goed nieuws: de gure temperaturen kunnen er wel voor zorgen dat de vetten in je huid gaan bevriezen. Daardoor wordt de huid minder soepel en zal ze minder talg aanmaken, waardoor ze minder goed beschermd is.



Al kan je makkelijk zelf je voorzorgen nemen. Door een hydraterende crème te smeren creëer je een barrière tussen je huid en de buitenlucht. En die mag iets rijker zijn dan in de zomermaanden. Ingrediënten als vitamine E en C, jojoba-olie, hyaluronzuur en glycerine staan bekend omwille van hun hydraterende eigenschappen.